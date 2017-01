repressió

'All perroflautas are bastard': polèmica piulada animant a anar a la manifestació policial

A pocs minuts del començament de la manifestació de policies contra la CUP i contra el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, el sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya) ha fet una polèmica piulada cridant a participar a la marxa. Al missatge l'acompanya una imatge d'un policia antiavalot amb la porra preparada per assestar un cop. Al costat, hi apareixen les sigles A.P.A.B., desglossades com a ALL PERROFLAUTAS ARE BASTARD.

Fa poc, l'Esquerra Independentista va fer una roda de premsa per tractar la manifestació i van avisar de la presència de grups d'extrema dreta dins dels cossos policials catalans. Aquesta tesi ja l'havia confirmat l'ex-director general de Seguretat Ciutadana amb Pujol Miquel Sellerés, que va afirmar al programa els Matins de TV3 que "a dins dels Mossos hi ha uns sectors determinats del servei d'informació que tenen una mania persecutòria amb la CUP".