Mossos d'esquadra

L'ex-director general de Seguretat Ciutadana amb Pujol admet que hi ha una persecussió contra la CUP

"Sabem que a dins dels Mossos hi ha uns sectors determinats del servei d'informació que tenen una mania persecutòria amb la CUP." Són paraules de Miquel Sellarès, fundador de Convergència Democràtica de Catalunya i ex-director general de Seguretat Ciutadana, càrrec equivalent al de l'actual director general de la Policia Albert Batlle. Aquestes declaracions les va fer en el marc d'un debat al voltant del paper dels Mossos d'Esquadra en el cas de la crema de fotos de Felip VI al programa Els Matins de TV3.

Sellerès, que és un dels impulsors de la creació del cos de Mossos d'Esquadra, va anar més enllà i va voler eximir el conseller d'Interior Jordi Jané del paper del cos en la persecusió d'independentistes. "[Jané] és un conseller que hereda un equip que posa Unió Democràtica de Catalunya amb uns condicionants determinats.", va dir. En aquesta línia, va apuntar la possibilitat que Jané no hagi estat capaç de "fer net" en el cos. "Fer net del que és normal. En el cos de Mossos hi ha hagut infiltracions, això és una cosa que se sap i que si no ho fes l'estat seria imbècil. I l'estat és moltes coses menys imbècil. L'estat està super infiltrat en el cos de Mossos d'Esquadra, i això ho sap tothom. Potser ho ha de dir un jubilat com jo que ja no té res a perdre, però les coses s'han de dir clares.", va reblar.

L'expert en sistemes de seguretat va aprofitar per carregar contra aquell independentisme que segons considera "va amb el lliri a la mà". "Un estat és una cosa molt seriosa, i l'estat té totes les eines per lluitar i lluita intel·ligentment contra nosaltres. I és lògic!", exclamava Sellarès.