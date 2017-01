repressió

Alerta de l'Esquerra Independentista pels moviments reaccionaris de la policia

Aquest matí diferents organitzacions de l’Esquerra Independentista han denunciat la creació d’una plataforma policial d’extrema dreta amb representants de Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Guàrdia Civil que té per objectiu assetjar l’òrbita de l’esquerra independentista catalana i l’òrbita de Podemos, a Madrid. Alerta Solidària, CUP Crida Constituent i CUP Capgirem Barcelona han alertat del risc existent en el comportament de determinats sectors reaccionaris, pertanyents a diferents cossos policials, que no actuen en defensa dels seus drets laborals sinó que fan política partidista. És especialment preocupant que lluny de manifestar-se pel respecte a la seva tasca, ho facin per defensar la impunitat dels abusos comesos per alguns dels seus membres.

En aquest sentit, David Aranda d’Alerta Solidària, ha afirmat que “la manifestació policial organitzada per aquests sindicats és un avís clar contra les persones que estan determinades a no permetre cap abús d'autoritat”, també ha denunciat la poca implicació institucional amb la fi de la impunitat policial, exigint a Ada Colau, Amadeu Recasens, Jordi Jané i Josep Lluís Trapero, que deixin de mirar cap un altra banda i actuïn, dient que “els responsables polítics han de depurar els cossos policials amb mà de ferro contra els agents que vulnerin els drets humans”.

Anna Gabriel, diputada al Parlament de la CUP Crida Constituent, ha alertat del risc que suposa l’articulació d’una plataforma que, lluny de fer una tasca sindical, pretengui agrupar els sectors ultres dels diferents cossos policials. En aquest sentit ha dit que “atien els pitjors discursos, tenen un model policial propi d’altres temps”. Així mateix, ha recordat que tant en declaracions del Sindicat de Policia de Catalunya com en la pròpia convocatòria s’assenyalen persones i col·lectius concrets i hi ha constants amenaces velades, tot dient “amb aquest tipus d’actuacions la imatge del cos queda molt deteriorada, sectors policials estan assenyalant i amenaçant càrrecs electes. Si passa alguna cosa responsabilitzarem a la conselleria d’interior” Finalment, ha emplaçat a la Sindicatura de Greuges i a la Fiscalia contra els delictes d’odi a estar atents a aquestes actuacions, especialment davant el risc de la participació de l’extrema dreta més violenta a la manifestació del proper 17 de gener.

Per part de la CUP Capgirem Barcelona, María José Lecha, ha exposat la situació en clau municipal, posant de relleu que hi ha un sector ultra i minoritari de la Guàrdia Urbana que s’amaga en la seva condició d’agent per abusar del monopoli de la violència i actuar amb total impunitat. Així mateix, ha reclamar un “aïllament polític, social i corporatiu d’aquests grups”. En relació a l’aïllament polític, ha recalcat que “Ada Colau i Amadeu Recasens han de deixar de mirar cap un altra banda”. Ha emplaçat també al conjunt de membres de la Guàrdia Urbana a aïllar aquests grups ultres que fan perdre el respecte cap al conjunt del cos amb les seves actuacions.

En relació a la denúncia interposada pel sindicat CSIF contra Maria José Lecha i Maria Rovira, aquesta última ha manifestat que “la denúncia interposada és absolutament ridícula ja que ells mateixos reconeixen que els incidents van començar quan decideixen rebentar la nostra roda de premsa”. Ha continuat recordant com membres de l’Esquerra independentista i dels col·lectius de suport als Venedors Ambulants van haver de fer un cordó de seguretat per evitar que els agents que es manifestaven els agredissin. En aquest sentit, Rovira ha manifestat que “no ens denuncien a nosaltres, denunciem a tot un moviment polític”, que “la denuncia contra nosaltres respon a la ràbia i frustració que senten aquests cossos policials perquè el Josep va ser absolt al demostrar-se que era fals que hagués estat denunciat, i que cal depurar responsabilitats pel fet que un agent de la GUB manipulés un document per incriminar a Josep Graganté”.