pobresa

Les dones i les famílies amb menys ingressos pateixen amb més intensitat els efectes d’una mala alimentació

Les dones i les famílies amb menys ingressos són les que pateixen amb més intensitat els efectes de l’excés de sucres afegits, sal i greixos insalubres en l’alimentació. Són els tres principals ingredients que han afavorit en els últims anys un increment de les malalties relacionades amb l’alimentació insana. I és que una de cada cinc persones que avui moren a Catalunya ja ho fan a causa de l’alimentació insana i un 26% de la despesa sanitària hi està directament vinculada. Són dades derivades d’un complet estudi de VSF Justícia Alimentària Global que va presentar-se aquest dimarts a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. L’acte també va servir per presentar «Enverina’m», campanya de VSF Justícia Alimentària Global contra el menjar que emmalalteix, i que pretén donar una veu d’alarma perquè la societat sigui conscient de la deterioració de la salut que s’està produint per culpa de l’actual sistema alimentari.

En la presentació de l’estudi, Ferran Garcia, director de la investigació i coordinador de la Unitat d’Investigació i Xarxes de Justícia Alimentària Global, va posar èmfasi en les diferents dades que aporta. Apunta que una alimentació insana és avui dia ja el principal problema de salut a Catalunya, i que cal l’impuls d’iniciatives socials, polítiques i educatives de forma urgent per donar-hi solució. Hores d’ara, la mala alimentació també ja és la principal causa de malaltia i mort vinculada a determinades malalties com les cardiovasculars, la diabetis o càncers com els de còlon i estómac. Tot plegat, a causa de l’excés de consum sobretot de sucre, de sal –més concretament, el sodi- i greixos saturats.

En els últims anys s’ha incrementat el consum d’aquests ingredients, incorporats en aliments processats de tota índole, la majoria dels quals presenta clares deficiències en l’etiquetatge i la informació deliberadament confusa que es dóna al consumidor. Així mateix, la publicitat – especialment la que s’emet en horari infantil- n’incentiva el consum, en moltes ocasions camuflats sota denominacions que pretenen fer creure que són beneficiosos per a la salut.

L’estudi de VSF Justícia Alimentària Global fa un seguit de recomanacions de modificacions legislatives, tant en l’etiquetatge com en la publicitat i en la tributació en favor dels aliments sans i en detriment dels que provoquen més problemes de salut, a l’estil del que es va fer en el seu moment amb el tabac i que en va reduir significativament el consum i la seva incidència en els problemes de salut. Alhora, des de Justícia Alimentària Global es reclama una intervenció de les administracions perquè impulsin polítiques públiques en aquest àmbit que també tinguin en compte que l’alimentació insana no afecta per igual a tota la població.

Segons dades citades en l’estudi, hi ha una desigualtat social i de gènere que fa que les classes populars, i més concretament les dones de classe baixa, estiguin més afectades pels problemes d’obesitat i vinculats a les malalties que poden arribar a provocar la mort a causa d’una alimentació insana.