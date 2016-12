serveis bàsics

El protocol contra la pobresa energètica queda suspès a instàncies d'Endesa

El protocol contra la pobresa energètica que desenvolupava part de la Llei 24/2015 contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica ha quedat suspesa. Segons informa Vilaweb, el Jutjat Contenciós-Administratiu nº2 de Barcelona l’ha suspès cautelarment a instàncies d’Endesa.

La companyia elèctrica va demanar-ne la suspensió perquè desenvolupava articles de la llei suspesos pel Tribunal Constitucional. El protocol, creat per l’Agència Catalana de Consum, servia perquè molts ajuntaments poguessin exigir a les empreses d’energia que no tallessin el subministrament a persones que no ho podien pagar.

El jutge considera que el protocol s’ha de suspendre cautelarment mentre estudia el recurs d’Endesa. A més, ha afirmat que el protocol “suposa un trencament del principi constitucional de seguretat jurídica” perquè va més enllà dels articles en vigor de la llei. Cal recordar que el Tribunal Constitucional no va suspendre l’article que obliga les companyies elèctriques a avisar els serveis socials abans de tallar el subministrament.

El magistrat també ha recordat que l’alt tribunal va suspendre articles del Codi de Consum de Catalunya que entre altres coses impedien el tall de servei durant l’hivern.