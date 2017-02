llum

La pobresa energètica a Santa Coloma fa que l’oposició mogui fitxa

L’onada de fred ha coincidit amb augments excepcionals de la factura de la llum, que ha colpejat les famílies amb dificultats econòmiques. El principal partit de l’oposició a Santa Coloma, SOM Gramenet, ha emès un dur comunicat en contra dels talls energètics i els preus abusius patits darrerament pels veïns. La formació crida a participar de la mobilització d’aquest dimecres 8 de febrer a les 19.30h a la Plaça de la Vila i assenyala les empreses elèctriques, el PP i el PSOE com a principals responsables.

Al ple municipal de gener SOM Gramenet i GE-ICV-EUiA van presentar una moció en contra de les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament i per una millora de la inversió a la xarxa i .el compliment del protocol de pobresa energètica. La llei 24/2013 de 26 de desembre diu que la seva finalitat és la regulació del sector elèctric amb els nivells de qualitat necessaris i al mínim cost possible i així assegurar la sostenibilitat econòmica i permetre un nivell de competència efectiva.

La candidatura demana al govern santcolomenc de Núria Parlón una auditoria sobre el preu real de la producció elèctrica, un augment en la inversió per al sanejament i la millora de la xarxa elèctrica a Santa Coloma. A més, la moció demanava indemnitzar qui hagi patit talls de llum i ajudar-los per fer les reclamacions corresponents.

En els últims dies el preu de l’energia elèctrica ha augmentat fins a màxims històrics coincidint amb una onada de fred. A Santa Coloma de Gramenet, la pujada de preus coincideix amb els diversos talls de subministrament que s’han produït, que al 2017 ja en portem 5. Per tant, si la llei assegura que s’ha de garantir l’energia elèctrica i amb la màxima qualitat al menor cost possible, les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors, ja que es parla de guanys milionaris degut a la pujada de les tarifes.

“Ens preguntem com és possible que l’energia hagi augmentat el seu preu un 24% en cinc anys, mentre la seva demanda ha baixat un 30%. La situació és produïda pel sistema de regulació del mercat nacional, i la conseqüència és que l’Estat espanyol tingui el tercer preu més car en el sector elèctric per al consum domèstic i uns beneficis superiors als 5.000 milions d’euros per a les companyies elèctriques”, demana el comunicat. Hem de recordar, també, que el preu de la energia consumida no representa ni un 30% de la factura, entre les quotes que es paguen, hi ha un IVA del 21%; si l’energia és essencial, s’hauria d’aplicar l’IVA reduït del 4%.

SOM Gramenet apunta també a l’actitud del govern amb les energies renovables. “Si es legislés al seu favor veuríem una reducció en el preu final, contribuiríem a la lluita contra el canvi climàtic, així com també apostaríem per l’autosuficiència i la reducció de la pobresa energètica”, considera la formació d’esquerres.