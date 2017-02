Per la ruptura

Més de 50.000 persones ompliran el Passeig Lluís Companys en suport a Mas, Ortega i Rigau

Aquest dilluns, més de 50.000 persones ompliran el Passeig de Lluís Companys responent a la convocatòria feta per ANC, Òmnium, AMI i ACM, sota l'eslògan "el 6F ens jutgen a tots", i per mostrar el seu suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, jutjats per organitzar la consulta del 9 del novembre de 2014.

342 professionals de 70 mitjans de comunicació, set dels quals estrangers, s'han acreditat per seguir-lo. A fora del Palau de Justícia, els Mossos d'Esquadra ja tenen previst un dispositiu especial de seguretat per a la mobilització convocada. També han definit una zona on aparcaran els 157 autocars que es desplaçaran des de diversos punts de Catalunya per sumar-se a la mobilització.

Es demana la utilització preferent de transport públic i en concret en el cas del metro es convida a la gent a fer ús de les estacions de plaça Urquinaona (L1 i L4), de Barceloneta i Jaume I ( L4), de plaça Tetuan (L2), per evitar aglomeracions en l'estació d'Arc del Triomf.

El judici començarà a les 9 h de dilluns amb les qüestions prèvies. Aquest és el moment en què totes les parts poden demanar proves o testimonis d'última hora, per exemple. A continuació, compareixeran, per aquest ordre, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau. Les preguntes les plantejarà en primer lloc la fiscalia, després l'acusació popular i, finalment, les defenses.

Entre dimarts i dijous declararan els testimonis. El mateix dijous i divendres es presentaran els informes pericials i finalment, els acusats tindran un darrer torn de paraula.