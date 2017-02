repressió

L'estat embarga a l'ANC i a Òmnium 240.000 euros per la gigaenquesta

La setmana passada el diari El País va avançar que l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural haurien de pagar un total de 440.000€ per la Gigaenquesta. Ahir es va saber que l'Audiència Nacional havia embargat 246.000€ a l'ANC i avui s'ha sabut que la justícia ha fet el mateix amb Òmnium. Les sancions podrien afectar de gravetat la campanya pel "sí" al referèndum que pretenen fer les entitats.

El primer ha anunciar la notícia fou Jordi Sánchez, president de l'ANC, que va fer un tuit explicant l'import de la sanció. "Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms", va afegir. Posteriorment, l'organització va enviar un correu a tots els socis explicant la notícia. "L'embargament arriba quan encara no hi ha resolució ferma sobre el fons d'una sanció de l'AEPD contra l'ANC. Nosaltres seguim defensant que no hi ha base per la sanció, que hem actuat dins la legalitat fins al final i que és injust l'execució de la sanció abans que l'Audiència Nacional resolgui el fons de la qüestió", diu el comunicat.

Aquest matí Òmnium ha emès una nota anunciant que també havien estat embargats. L'entitat considera que "la multa per la gigaenquesta no té cap fonament i únicament persegueix desprestigiar i perjudicar financerament i jurídicament les entitats que estan al capdavant del procés sobiranista". A més, afirma que l’únic objectiu és el de frenar el procés democràtic que viu Catalunya. Òmnium ha anunciat que es nega a pagar la sanció i ha recordat que l’entitat ja va ser il·legalitzada i clausurada durant el franquisme entre els anys 1963 i 1967.

Durant els mesos d'estiu de 2014 les dues entitats sobiranistes van promoure una enquesta porta a porta per demanar als ciutadans si votarien a la consulta del 9N. L'Agència de Protecció de Dades va multar amb 440.000€ les entitats després de les denúncies de particulars i del partit d'ultradreta Vox. L'ANC i Òmnium van recòrrer la sanció a l'Audiència Nacional, que -segons informa 'El País'- ha desestimat el recurs.

L'ANC ha fet una crida per augmentar el número de socis per evitar que la sanció afecti a la campanya pel referèndum. També ha donat el següent número de compte per qui vulgui fer donacions: ES91 2100 0829 0102 0096 6175. Jordi Sánchez s'ha mostrat convençut que les aportacions extra que rebran seran superiors a la sanció.