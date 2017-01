repressió

ANC i Òmnium condemnades a pagar 440.000€ per la Gigaenquesta

L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural hauran de pagar gairebé mig milió d'euros per haver recollir dades no permeses amb "finalitats ideològiques". Durant els mesos d'estiu de 2014 les dues entitats sobiranistes van promoure una enquesta porta a porta per demanar als ciutadans si votarien a la consulta del 9N. L'Agència de Protecció de Dades va multar amb 440.000€ les entitats després de les denúncies de particulars i del partit d'ultradreta Vox. L'ANC i Òmnium van recòrrer la sanció a l'Audiència Nacional, que -segons informa 'El País'- ha desestimat el recurs.

La interlocutòria de l'Audiència Nacional explica que a Òmnium Cultural i a l'ANC se'ls multarà amb 200.000€ a cada organització per la infracció de l'article 7.3 de la a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). L'article diu que "les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament".

A més, l'ANC haurà de pagar una segona multa de 40.000€ per haver vulnetat l'article 9 de la mateixa llei, que fa responsable de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal al propietari del fitxer. Així, n'ha d'evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. També estableix que els fitxers de dades han de complir les condicions de seguretat indicades.

L'Assemblea Nacional Catalana ha reaccionat amb humor a la notícia i ha fet una piulada agraïnt a 'El País' que els hagin informat de la resposta de l'Audiència Nacional abans i tot que hagin rebut la notificació oficial.