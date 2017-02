Feixismes

Embruten amb símbols feixistes el mural dedicat a Vinader i en detenen dos dels possibles autors

La Policia Municipal de Sabadell ha detingut dos dels possibles autors de l'empastifada amb simbologia feixista que aquesta nit ha patit el mural en record del periodista Xavier Vinader, al centre cívic de Sant Oleguer de la ciutat. Segons fonts municipals, portaven diversos objectes amb simbologia nazi.

Un veí va avisar ahir dimarts a la Policia Municpal que hi havia cinc persones vestides de negre fent pintades a la façana del centre cívic, segons explica el digital isabadell.cat. Els agents policials n’han interceptat dues d'aquestes persones a l’avinguda Egara i els ha intervingut material per fer pintades i diferents elements i objectes de simbologia nazi. Es tracta de dos homes de 18 i 37 anys, dels quals encara no es coneix la identitat.

La Policia Municipal notificarà les detencions al fiscal de delictes d’oci perquè instrueixi el possible delicte de "delictes d’oci."

Acte record del periodista

Coincidint amb el 70è aniversari del naixement del periodista Xavier Vinader, el proper 17 de febrer l'Ajuntament de Sabadell retrà homenatge al periodista sabadellenc mort l'abril de 2015. Vinader estava compromès amb la llibertat d’expressió, la lluita antifranquista, contra el feixisme, la ultradreta i el terrorisme d’Estat i en defensa pel rigor del periodisme d’investigació.

A l’acte es presentarà el grafit que s’està pintant a la paret nord del Centre Cívic de Sant Oleguer en record al periodista. La vinculació de l'espai amb les concentracions ciutadanes que hi ha haver durant la vaga del 1976 i que Vinader va cobrir com a periodista han estat determinants per escollir-ne l'ubicació. La pintada s'inspira en imatges d’ell en la cobertura dels fets del febrer del 76 i en la seva lluita per la llibertat d’expressió. Zudi, autor del grafit, va néixer a Sabadell al 1975 i va estudiar a l’Escola Illa.

Després, al mateix Centre Cívic de Sant Oleguer, tindrà lloc una taula rodona sobre Mitjans de comunicació i moviments d’extrema dreta, a càrrec dels periodistes David Fernàndez i Jordi Borràs i moderada per Mònica Terribas.