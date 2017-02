Països catalans

El parlament de les Illes contra la judicialització del procés català

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei instant el govern espanyol a deixar de judicialitzar el procés sobiranista de Catalunya. El text ha estat presentat per MÉS per Mallorca i ha rebut el suport de tots els partits excepte el PP i C's.

La proposició demana al govern espanyol que se centri a obrir un 'diàleg veritable, permanent i públic' en comptes de seguir amb la via judicial per fer descarrilar el procés. Nel Martí, portaveu de MÉS per Menorca, ha afirmat que la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, tan sols "va permetre que els diputats fessin la seva feina i per aquest motiu ara s’enfronta a un procés judicial".

El PSIB ha volgut dividir el text en dues parts amb una esmena. Una part demana "una solució política i no judicial al problema català", i l’altra, insta el govern a reformar la constitució espanyola per aconseguir un estat federal. Finalment, aquesta última part ha estat eliminada per aprovar la proposició.

Pel PP el debat és "prescindible". Consideren que és un tema que sobrepassa l’àmbit territorial de les Illes i el govern balear no té capacitat de paralitzar el procés.