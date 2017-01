Memòria històrica

Vila-real commemora el 311è aniversari de la Crema de la ciutat

Durant els actes d'enguany és possible que es pugui arribar a l'agermanament entre l’Ajuntament de Xàtiva i el de Vila-real les dues viles socarrades per les flames borbòniques.

A les 19 hores d'aquest dissabte, una Marxa Cívica recorrerà els carrers de Vila-real, un dels actes més participatius i espectaculars del calendari festiu, que rememora un fet cabdal en la història de ciutat i del poble valencià: la crema de la ciutat per les tropes de Felip V, el 1706. La marxa està organitzada com cada any, per l’Associació Socarrats de Vila-real i Acció Cultural del País valencià (ACPV) i l'Ajunatment. L'acte clourà a la torre Motxa on tindran lloc els parlaments i l'ofrena en homenatge als vila-realencs que van morir en la coneguda com la Crema de Vila-real.

La commemoració dels fets del 12 de gener de 1706 és un dels actes principals de l'associació Socarrats encarregada també de lliurar, com tots els anys, el premi ‘Socarrat major’.

Tal com informa La Veu del País València, durant els actes d'enguany és possible que es pugui arribar a l'agermanament entre l’Ajuntament de Xàtiva i el de Vila-real les dues viles socarrades per les flames borbòniques.

Cal recordar que ael passat 26 de juny, a iniciativa del Casal Popular de Xàtiva, el ple municipal d’aquesta població de la comarca de la Costera, al País Valencià, amb la unanimitat (7 vots de PSPV, 5 d’EUPV, 3 de Compromís, 5 de PP i 1 de C’s) acordava iniciar els tràmits d’agermanament de la ciutat de Xàtiva amb la de Lleida. En el text aprovat, s’apuntaven, entre els motius: ‘el passat tràgic i la llarga successió de represàlies des dels fets del 25 d’abril de 1707 a Almansa i posteriors Decrets dictats per Felipe V derogant els furs de València primer Aragó primer, i Catalunya i Mallorca després, i pel fet d’haver-se mantingut fidels a les seves llibertats nacionals.’