repressió

Un jove independentista denuncia una agressió de la Guàrdia Urbana a Lleida

Un noi de 16 anys de 'Resisteix Lleida' ha fet pública una agressió de la Guàrdia Urbana que li ha causat ferides a la cama, el llavi i el cap. Els fets haurien passat dilluns quan el menor estava enganxant cartells independentistes. Segons el noi, un cotxe patrulla el va seguir quan tornava a casa i, malgrat que es va amagar a un aparcament, dos agents el van trobar. Va ser llavors quan van començar a agredir-lo amb una porra extensible i el van fer tornar allà on havia deixat el cubell amb cola. El menor denuncia que van amenaçar-lo amb fer-li beure la cola i que, malgrat ser dos agents, l'altre policia no va fer res per impedir la pallissa.

Fonts de l'Ajuntament de Lleida han assegurat que no hi ha hagut cap tipus d’agressió i que la ferida que mostra el noi en una fotografia se la va fer ell mateix perquè "va ensopegar quan fugia". L'organització 'Resisteix Lleida' ha catal·logat de mentida la versió policial: " El part de lesions i la nul·la credibilitat d'un cos amb nombroses denúncies per agressions, demostren que va sofrir una pallissa. L'ajuntament difon la versió policial i per tant també és culpable. No deixarem de denunciar-ho i les seves mentides només ens donen més ràbia." La CUP - Crida per Lleida ha demanat una reunió amb la tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana Sara Mestres per tractar el cas.

S'ha convocat una concentració demà dia 5 a les 12 del migida davant de la comissaria de la Guàrdia Urbana per denunciar l'agressió i mostrar la solidaritat amb el noi.