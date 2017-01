sexisme

Mataró es compromet a eliminar la publicitat sexista

El Ple de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una proposta de resolució, presentada per la CUP, per eliminar la publicitat sexista a la nostra ciutat.

Paradoxalment, just dos dies després d'aprovar-se la moció hi ha hagut un espectacle sexista al local The Bot, al polígon industrial del Pla d'en Boet. El fet ha estat denunciat per les organitzacions de joves Arran i Jovent Mataroní, i el govern municipal ha reaccionat obrint un expedient sancionador al local d'oci nocturn on es va fer l'espectacle sexista.