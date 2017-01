sexisme

Escandol masclista a un club nocturn de Mataró

Aquest dissabte 14 el local d'oci nocturn The Bot de Mataró va acollir un xou eròtic protagonitzat per 4 noies que van acabar despullades sobre d'una tarima practicant sexe oral. La principal característica del local és que ofereix la possibilitat de beure begudes comprades fora l'establiment, de manera que els assistents poden fer botellón sense exposar-se a cap multa. Dissabte, en col·laboració amb la marca Bullpark, van organitzar un streaptease com a reclam pel negoci.

Arrel de l'espectacle masclista diversos col·lectius com Mataró lliure de sexisme, Jovent Mataroní i Arran Mataró van denunciar públicament l'utilització del cos femení com a reclam publicitari i l'exhibició del lesbianisme per complaure el públic masculí heterosexual. "Lluny de la intenció de normalitzar el lesbianisme en una societat heteropatriarcal, que no accepta una sexualitat que no té com a objectiu el plaer de l'home, el mostra com una dominació de la sexualitat de les dones per tal que estigui al servei dels homes heterosexuals." diu el manifest de Mataró lliure de sexisme penjat al Facebook. Les altres organitzacions, Arran i Jovent Mataroní també s'han servit de la xarxa social per fer la seva denúncia pública:

L'onada d'indignació ha provocat que els responsables de The Bot sortíssin al pas emetent un comunicat, també penjat a Facebook. Al text, diuen complir la llei i excusen la seva responsabilitat dient que no eren coneixedors amb anterioritat de l'espectacle i que el van tractar d'aturar "amb la major brevetat possible". A més afegeixen que la seva empresa mai no ha tingut cap actitut sexista i que no es va registrar cap reclamació durant la nit de dissabte. Amb tot, el comunicat acaba demanant disculpes "per si algú s'ha sentit ofès".

Tot i el que puguin afirmar al comunicat, l'Ajuntament de Mataró ha emès una nota de premsa on explica que el bar té llicència de "berenador" i no pas de "bar musical o sala d'espectacles", pel que prendran mesures sancionadores. També investigaran si hi havia menors d'edat al local quan es va fer l'espectacle sexual, fet que podria comportar penes de presó, avisen.

Els col·lectius feministes de la capital del Maresme fa temps que denuncien l'habitual sexisme en els locals d'oci nocturn de la ciutat. La coneguda discoteca Cocoa ha estat en l'ull de l'huracà en més d'una ocasió per utilitzar dones com a reclam publicitari, aplicant mesures discriminatòries entre nois i noies i consentint agressions masclistes dins el local.