Memòria històrica

Homenatge a Quico Sabaté i quatre dels seus companys assessinats ara fa 57 anys

Aquest vespre l'Assemblea de Joves de Sant Celoni, Arran Baix Montseny i Casal Quico Sabaté han organitzat una Marxa de Torxes que recorregut els carrers de la població per retre un homenatge a Quico Sabaté, maqui antifeixista assassinat durant el franquisme a Sant Celoni. Guerriller inspirador en la lluita d'avui contra el feixisme, per què dia rere dia ens demostren que l'opressió i la repressió segueixen patents.

Avui al migdia, al cementiri es recordarà al quatre guerrillers anarquistes del mas Clarà i a Quico Sabaté, assassinat pel Sometent a aquesta localitat el 5 de gener de 1960.

Ahir al migdia, com es fa cada any al fossar de les víctimes del franquisme al cementiri vell de Girona, en l’aniversari de l’assassinat al mas Clarà (la Mota, Palou de Revardit, Pla de l’Estany) per la Guàrdia Civil dels anarquistes militants del MURLE Paco Conesa, Martín Ruiz, Anton Miracle i Rogelio Madrigal es va celebrar un sentit homenatge militant autònom llibertari gironí, amb la bandera proletària negre i vermella, "tot desitjant futures conteses socials revolucionàries al país i arreu del món", tal com informa Nord-est Llibertari.

Paco Conesa Alcaraz, Martín Ruiz Montoya, Antoni Miracle Guitart i Rogeli Madrigal Torres. Tots ells van formar part de l’últim grup de Quico Sabaté.

A finals de desembre de 1959 van creuar la frontera per lluitar contra la Dictadura, el dia 3 de gener van se localitzats per la Guàrdia Civil al mas Clarà, a la Mota (Palol de Reverdit). Allà van morir en mans de la Guàrdia Civil. Quico Sabaté va fugir i va ser assassinat pel Somatent dos dies més tard a Sant Celoni.