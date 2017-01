NO al TTIP-CETA

Bicifestació a Palma contra el CETA-TTIP-TiSA

Per aquest divendres, la Plataforma NO al TTIP Mallorca ha fet una crida a la població a participar en la Bicifestació com a comparsa de la Plataforma a la Diada ciclista organitzada per l’Ajuntament de Palma per les Festes de Sant Sebastià. Començarà a la 11.30 a la plaça Major i finalitzarà amb una trobada a l’estadi Son Moix on hi ha convocada una roda de premsa cap a les 13h.

Aquesta mobilització s'emmarca dins les accions que a tota Europa hi ha convocades per dia 21 de gener contra el CETA (per les seves sigles en anglès “Comprehensive Economic and Trade Agreemen” - Tractat Econòmic i Comercial que negocien en secret Canadà i la Unió Europea) i que es troba en la fase final del seu procés de ratificació al Parlament europeu que serà en el proper mes de febrer.

Un cop més, la plataforma vol "alertar a la població sobre els greus riscs d’aquest tractat i hi mostram el nostre rotund rebuig, a la vegada que emplaçam al Parlament Europeu, al Parlament canadenc i als parlaments nacionals, provincials i regionals, que tenen veu i vot en el procés de ratificació, a defensar els drets i els interessos de les poblacions que representen contra les amenaces que implica el CETA, votant en contra de la ratificació del tractat. Els interessos comercials no poden estar per sobre de la democràcia, els drets de les persones i del planeta".