Campanya Anticolonialista

Jubilats per Mallorca deman a les institucions que es posicionen en contra dels tractats TTIP i CETA

Jubilats per Mallorca deman a les institucions que es posicionen en contra dels tractats TTIP i CET

Jubiliats per Mallorca ha lliurat aquest matí un document al Parlament, el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i el Consolat de Mar i la Conselleria de presidència del govern, amb l'objectiu que es posicionen en contra en contra dels tractats TTIP i CETA. A més a més, l'entitat ha remarcat que continuarem visitant tots els ajuntaments de Mallorca amb una proposta semblant.

El document que han deixat a les administracions esmentades assenyala que "L'Associació Jubilats per Mallorca, conscient que els tractats CETA, TTIP i semblants, tot i que s'amaguin darrere una excusa de facilitar el comerç internacional, són, en realitat, una expressió més de la nefasta globalització neoliberal, que ha provocat la crisi estafa que encara patim i que, sembla, que diuen que sortir-ne implica romandre en una situació sociolaboral pitjor de la que la majoria tenia abans de la crisi (excepte el 2% dels més rics del món, que ara encara ho són més que no ho eren), I davant la votació que sobre el CETA s’ha de fer el 2 de febrer vinent en el Parlament Europeu, demana als plenaries de les vostres institucions, i/o als vostres grups municipals i/o als vostres equips de govern, que duguin a debat del ple dels vostres ajuntaments i votin favorablement per esser aprovada la resolució que s’acompanya, I que facin arribar els seus accords al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al PArlament Espanyol I al Govern d’Espanya"