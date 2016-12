Poema llegit al Saló de Plens de Tarragona en estripar la fotocòpia d'un retrat del rei d'Espanya

Ni rei de copes

Ni rei de bastos

millor, Abdó Terrades

i “El rei Micomicó”.



Ni rei d’oros,

ni rei d’espases!

Antimilitaristes sempre!

I no “el rey que rabió”...



de Chapí,

que en va fer el cant,

i no és sant

de la meva devoció.



“Jo vull ser rei”,

deien Els Pets.

I l’Evaristo parlava

dels que pixaven drets.



Drets de totes

i tots,

xafats amb ganes

pel fill de l’altre



I pels drets,

pels nostres drets.

I pels nostres, per l’Acràcia, el Socialisme i la República Federal

Pere Lloret i Pi i Margall, Estanislau Figueres i l’Alomà,

La democràcia i la decència

L’alegria i els balls robats

Siguem dignes de la gent,

tota la bona que ens ha precedit,

i cantem amb Ubu rei,

fins a perdre la veu:

“Visca Polònia i el pare Ubú!”