La nostra llufa: PP i Ciutadans demanen que la caravel·la de Santa Maria torni al moll de Barcelona

Per sort, aquesta notícia no era més que una innocenada de 28 de desembre:

Els grups Ciutadans i Partit Popular (PPC) sol·licitataran al Parlament de Catalunya que es torni a flotar la rèplica de la caravel·la de Santa Maria que va romandre al moll de la fusta de Barcelona fins l'any 1990.

Els dos grups polítics portaran a la cambra la proposició que demana el retorn de la caravel·la al moll, considerat en un escrit com un "Símbol de la fraternitat i els llaços de Catalunya amb el projecte hispànic."

Per a la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, es tracta d'un gest que vol recuperar el simbolisme de l'espanyolitat amenaçada a Barcelona, especialment des que la CUP va sol·licitar la retirada de l'escultura de Cristòfor Colom al capdavall de la Rambla, davant del Port.

El text, que se sotmetrà a votació el gener de 2017, també demana la protecció de l'escultura de l'esclavista Antonio López i el manteniment del nomenclàtor actual a les ciutats catalanes, que segons el text són "una mostra de la convivència que no s'ha de veure alterada pels canvis imposats pels grups radicals."

Tocada i enfonsada per Terra Lliure

El 23 de maig de 1990 va tornar a ser atacada la caravel·la Santa Maria (acció que va fer decidir a la Diputació de Barcelona de posar a la venda el vaixell). Dos dies després, el 25 de maig de 1990, fou l'últim intent d’acció contra la caravel·la (quan ja estava a la venda) fet que provocà que la Diputació decidís enfonsar el vaixell a pocs quilòmetres de la costa del Maresme.

Anteriorment, el 22 d’octubre de 1987, un membre de Terra lliure amb equip de submarinisme va col·locar un artefacte explosiu en una de les cobertes de roda de camió que s’utilitzaven per esmorteir les topades contra el moll de la reproducció de la caravel·l. Poc després, el 27 de desembre de 1987, Terra Lliure va realitzar una altra acció contra la rèplica de la caravel·la ambun artefacte explosiu que va ser desactivat per la policia espanyola.

El 3 d’agost de 1990 es produir l’enfonsament calculat a la costa del Maresme de la reproducció de la caravel·la Santa Maria, que finalment va abandonar el Moll de la fusta de Barcelona.

La Diputació de Barcelona, propietària del vaixell, va decidir enfonsar-lo després que patís nombrosos desperfectes en diverses accions de Terra Lliure.

La rèplica de la caravel·la descansa submergida a 57 metres de profunditat davant la costa de Calella del Maresme. El lloc es va posar al descobert després el 1996 de les queixes d'alguns pescadors que quedaven pillats amb les seves xarxes en una zona on mai no hi havien tingut cap mena de problema per fer la pesca.