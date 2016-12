referèndum

L'ANC començarà la campanya pel "sí" el 15 de gener

A l'octubre l'ANC ja va repartir fulletons a les estacions de Rodalies per denunciar el dèficit d'inversions en infraestructures catalanes

L'Assemblea Nacional Catalana començarà l'any 2017 amb la mirada posada al referèndum d'independència que el president Pugidemont s'ha compromés a convocar. Segons ha avançat La Vanguardia i ha contrastat Llibertat.cat, el 15 de gener començarà la campanya "País informat", que ha de servir per convèncer els catalans dels beneficis de la independència.

La campanya s'estructurarà de manera que cada mes les activitats es fixin segons una temàtica general. La primera serà les infraestructures, i portarà a relacionar els habituals problemes de rodalies o els preus dels peatges amb l'actitud de l'estat envers Catalunya. En aquesta línia, l'inici de la campanya serà un acte sobre infraestructures el 15 de gener a Sant Feliu del Llobregat.

Segons explica La Vanguardia, la campanya s'ha dissenyat per atreure el vot d'un perfil electoral molt delimitat: els votants catalanistes de Unió Democràtica i de les candidatures dels Comuns. Per fer-ho, s'ha dissenyat un argumentari molt treballat que es vol difondre amb el boca a boca, la paciència i el màrqueting polític. Fonts de l'ANC expliquen que la idea de "País informat" és promoure espais de debat per convèncer els actualment contraris a la independència dels seus beneficis.