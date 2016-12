referèndum

Esquerres per la Independència presenta nova campanya

La plataforma que agrupa a organitzacions i persones independentistes i d’esquerres presenta la seva nova campanya «Referèndum, República: Sí!» aquest dimecres 21 de desembre a les 19h a la sala d’actes de Cotxeres de Sants

L’acte, en el qual participaran el membre del Secretariat de l’ANC Antonio Baños, la professora d’economia de la UB Elisenda Paluzié i l’antropòleg Manuel Delgado, consistirà en l’explicació dels dos eixos de treball principals de la campanya: la defensa del referèndum com a mecanisme democràtic per expressar la voluntat popular, i la consecució de la República Catalana com a eina per vestir una societat més justa, més lliure i més democràtica.