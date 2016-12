diada de mallorca

El SEPC demana avançar cap a la República mallorquina per construir un model educatiu popular

Inversió, català, integració social, coeducació i democràcia a les institucions educatives. Aquestes són les principals reivindicacions que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha posat sobre la taula amb el seu manifest per la Diada de Mallorca. Segons el SEPC, l'única forma de construir l'educació que volen "passa per fer realitat la màxima expressió de sobirania popular: la independència".

El manifest es congratula del bon estat del moviment estudiantil a la illa, on actualment hi ha 15 nuclis actius el sindicat. "Hem tombat el TIL, el 3+2, la Llei de Símbols i tantes altres mesures que atemptaven directament contra un dels nostres drets més bàsics: l’educació. Les mobilitzacions dels darrers anys i l’aparició de fenòmens com l’Assemblea de Docents han deixat ben clar que a Mallorca hi ha una majoria social que vol un model educatiu molt diferent del que proposa el PP.", diu el manifest.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans no s'està de carregar contra l'actual govern balear, presidit per la socialista Francina Armengol. "Així mateix, l’actual govern tripartit no compleix gran part dels pactes educatius i presenta uns pressuposts que estan lluny de les promeses electorals, posant com excusa l’espoli fiscal. 40 anys de gestió autonomista ens demostren que aquesta no és la via que donarà a en aquesta terra l’educació que es mereix. Ara, valentia!", reclama el sindicat.

Pel SEPC, cal una educació integradora i en català, que ha demostrat ser eina d'acolliment. A mes, demanen posar l'economia al servei de l'educació, innovant en pedagogies i construint escoles on calguin. "Necessitam coeducació i és qüestió de vida o mort. Serem la tomba del patriarcat i l’educació en serà la punta de llança. Cap dona assassinada més, ni aquí ni enlloc!", afegeixen. El sindicat fa una reclamació específica de l'àmbit universitari demanant més democràcia a la UIB i que es posi el desenvolupament com a joves inquietes i crítiques i la tansmisió de coneixements com a màxima fita.

El manifest acaba amb una crida a la participació activa a la Diada, tant als actes previs que es faran arreu de l’illa com a la gran manifestació del 30 de desembre (18h Passeig del Born, Palma).