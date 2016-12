#84anysNormes

Castelló batega en valencià en la commemoració de 84è aniversari de la signatura de les "Normes del 32"

Un any més, Castelló de la Plana ha reivindicat les ‘Normes del 32’, que van marcar un abans i un després en la lluita per recuperar i modernitzar el valencià i per convertir-lo en l'element vertebrador d'una societat valenciana cohesionada i democràtica, segons recull la crònica de La Veu del País Valencià

Castelló per la llengua ha volgut plasmar aquesta voluntat de viure plenament en valencià, “ben viva en el nostre poble”, en el lema dels actes: "Castelló batega en valencià". A aquest lema, s’hi ha afegit "5 anys d'estima, passió i moviment", perquè enguany s’han complit cinc anys des que el desembre de 2011 vam convocar la primera mobilització unitària per a reivindicar les 'Normes' sota el paraigua de Castelló per la Llengua, que a dia de hui aplega més de vint partits, sindicats i associacions de la ciutat.



Els actes s’han celebrat a la Pèrgola amb l’obertura de la fira d’entitats per la llengua que s’han complementat amb animació i tallers infantils, un taller de dimonis amb Botafocs i un taller i exhibició de la Conlloga Muixeranga de Castelló i la Muixeranga de Xàtiva.



Després s’ha celebrat l’acte commemoratiu, conduït per la periodista Oriana Brunori, en què s’han intercalat els parlaments d'ACPV, Escola Valenciana, Enllaçats per la Llengua i Castelló per la Llengua amb les intervencions de Miquel Gil i les muixerangues.



Vicent Pitarch (filòleg, sociolingüista i delegat a Castelló de l'Institut d'Estudis Catalans), en representació de Castelló per la Llengua, ha llegit el manifest. La jornada ha conclòs amb un dinar en el mateix recinte de la Pèrgola i amb un concert de Miquel Gil.