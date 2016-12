#84anysNormes

El Consell declara "Les Normes de Castelló" Bé d’Interès Cultural Immaterial

'Les Normes de Castelló', acordades el 1932, estableixen les bases per a la unificació ortogràfica del valencià i donen unitat i coherència a la normativa lingüística de tots els territoris de parla comuna. Cal recordar que 'Les Normes de Castelló', també anomenades 'Normes del 32', són fruit del consens per establir la unificació i coherència lingüística esmentada, segons ha informat La Veu del País ValenciàEl Consell ha aprovat el decret pel qual es declaren Bé d’Interès Cultural Immaterial. Així doncs, com a parts integrants del Bé, s'inclouen, per una banda, com a element moble, el 'mecanoscrit' de huit pàgines que es conserva a la Biblioteca Valenciana, esborrany de les normes definitives i d'alt valor simbòlic per contenir part de les firmes d'adhesió dels subscriptors de l'acord ortogràfic.Per altra banda, s’inclou, com a element immoble, la 'Casa Martí i Matutano', que actualment acull el Museu Etnològic Municipal de Castelló de la Plana, on se celebraven les reunions dels promotors de l'acord, en ser, en aquells moments, la seu de la Societat Castellonenca de Cultura.El decret estableix també una sèrie de mesures de protecció i salvaguarda del Bé per a vetlar pel normal desenvolupament i pervivència d'aquesta manifestació cultural.En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha recordat els diferents acords abordats hui. Així doncs, entre aquests es trobava la declaració com a BIC de les Normes de Castelló, que “també anomenarem normes del 32”. En aquest sentit, ha apuntat que l’informe sobre la declaració, “feia anys que l’anterior govern el guardava en un calaix” i, ara, “l’hem recuperat” per a declarar-les BIC, com s’ha informat amb anterioritat.