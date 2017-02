Música

Ona Mediterrània i Joves per la Llengua s'uneixen per celebrar la segona edició del concurs musical

Ona Mediterrània i Joves de Mallorca per la Llengua presenten la segona edició d'ONA MUSICAT, el concurs de música en català. La ràdio mallorquina demostra una vegada més el seu compromís amb la cultura i cerca de nou promoure la música feta a les Balears a través dels grups i solistes d'arreu de les illes que cantin en la nostra llengua. Els premis ofereixen la possibilitat de gravar un disc, guanyar una dotació econòmica de 500 euros o realitzar concerts arreu dels Països Catalans.

Joan Farrés, locutor d’Ona Mediterrània i Mercè Seguí, membre de Joves de Mallorca per la Llengua, han presentat aquest dimarts la segona edició del concurs en una roda de premsa a Can Alcover.

Després de l'èxit de la primera edició, la qual va demostrar que el públic illenc desitja sumar noves referències dins el món de la música en català, amb aquesta novetat se suma una nova passa per confirmar que a les Illes hi ha pedrera a bastament per oferir bona música arreu dels Països Catalans. Es confirma la necessitat de crear, any rere any, una plataforma com ONA MUSICAT, per tal d'obrir les portes a tots aquells grups i artistes que necessitin fer-se sentir. Amb la unió de Joves de Mallorca per la Llengua s'inicia una nova plataforma per donar a conèixer grups emergents o ja consolidats per tal de fer créixer el consum de la música en català arreu del territori. Amb la suma de l'agrupació, s'assoleix una arribada més extensa a tots els municipis de les Illes. A més, s'ha de recordar que tots els participants podran gaudir d'un espai de promoció a través de la 98.0 de la freqüència modulada.

El concurs s'iniciarà amb una primera fase on tots els participants es poden apuntar fins dia 17 de març. Un cop es tanqui el període de presentació dels participants, s'obri una segona fase per presentar els participants a través d'entrevistes i finalitza amb les votacions a través d'un espai web facilitat per l'organització del concurs. La fase final consistirà en dues semifinals en forma de concert que es realitzaran a dos municipis de Mallorca. D'allà sortiran els classificats per concursar al gran concert final dia 5 de maig, que es realitzarà a Palma i on els vots del públic i del jurat varen determinaran el grup o solista guanyador de la segona final d'ONA MUSICAT. Podeu consultar les bases a la web onamediterrania.cat o al les pàgines de Facebook de Fórmula Ona o Joves de Mallorca per la Llengua