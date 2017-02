Impost a les nuclears

Més de 800 persones demanen la retirada del Capítol setè de la Llei de pressupostos

Com que encara no hi ha data d'aprovació definitiva dels pressupostos 2017, el Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya apunta que "encara hi ha temps per a que els representants polítics sàpiguen que la nostra salut no és una mercaderia per negociar entre ells i la indústria nuclear. Dona suport al MANIFEST a on es demana la retirada del Capítol setè de la Llei de pressupostos. Ja comptem amb més de 800 persones". El manifest el faran arribar a tots els grups polítics que formen el Parlament abans de que procedeixin a la votació.

L'entitat ecologista remarca que el 4 de febrer de 2017 el diari portugués «Público» informava dels nivells de radiació en el riu Tajo deguts a l'activitat d'Almaraz i que el 15 de marc de 2016 alguns mitjans dels EE.UU informaven de la detecció de vessaments de productes radioactius de dos reactors nuclears, en Nova York i Miami.

En el cas de Portugal es tractava d'una denuncia d'un organisme d'investigació; en els Estats Units les autoritats van reaccionar contra les centrals; mentre els propietaris dels reactors implicats declinaven fer declaracions.

Segons, els ecologistes en Catalunya en casos com aquests la indústria nuclear comptarà amb un recurs únic, un cop aprovat el Capítol setè de la Llei de pressupostos 2017 del govern de Junts pel Sí.

Així, apunten que els propietaris d'Ascó o Vandellòs podran declarar que ja paguen un impost per la nostra contaminació radioactiva, i que els problemes de salut que es puguin donar són competència de l'administració sanitària.