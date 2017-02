Habitatge

La PAH Ebre demana l’arxivament del procediment obert a instàncies de CX-BBVA

Aquest dimarts 14 de febrer a les 9.30h dues companyes de la PAH Terres de l’Ebre han estat citades a declarar als jutjats d’Amposta en qualitat d’investigades arran d’una denúncia de Catalunya Caixa, ara BBVA, per una acció el novembre de 2014 en una de les seues oficines d’Amposta. Se’ls imputen nou delictes per ocupar una sucursal de l’entitat bancària, en una acció de protesta on es reclamava negociar un lloguer social per al company Àngel. Amb aquestes, ja són 19 les activistes denunciades per l’entitat.

La PAH Ebre, en roda de premsa, ha manifestat que la denúncia realitzada contra les dinou persones que han estat imputades és absolutament desmesurada i el procediment iniciat no té cap mena de sentit. I sotmetre a un procediment judicial a 19 persones, totes elles activistes de la PAH que van actuar de forma solidària per defensar el dret a l’habitatge és un despropòsit. Per aquestes raons, s’ha presentat un escrit demanant l’arxiu del procediment: “Després de més de dos anys d’instrucció del procediment entenem que una acció simbòlica, pacífica i reivindicativa com la que es va a dur a terme el que es mereix és un arxiu i tancament d’aquest procediment, ja que legalment és el que correspon. De moment el BBVA continua personat com acusació particular. Creiem que no té gaire sentit mantenir la imputació a aquestes 19 persones i per tant esperem que a partir de la presentació de l’escrit de sobreseïment, el jutge no tiri endavant el judici, en considerar que els fets imputats no són constitutius d’infracció penal.”

Durant el matí, desenes de persones s’han sumat a la concentració convocada per la PAH Ebre i el Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l’Ebre davant els Jutjats d’Amposta, en solidaritat amb les encausades i demanant l’absolució de les 19 imputades. També s’han rebut multitud de mostres de solidaritat d’arreu de l’estat.