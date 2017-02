lluita institucional

La CUP Tarragona exigeix que Ballesteros faci públic l’informe de la Comissió Territorial

Després que hagi transcorregut una setmana des que la Comissió Territorial d’Urbanisme tractés el Pla Parcial de la Budellera, la CUP de Tarragona vol que l’alcalde Ballesteros convoqui una Junta de Portaveus extraordinària per tal de donar compte als grups municipals formalment i valorar la nova situació respecte del PPU-24.

La CUP també ha sol·licitat l’informe aprovat per la Comissió i la portaveu anticapitalista, Laia Estrada, ha afirmat que «hauria d’haver estat iniciativa del govern local fer extensiu aquest informe a tots els grups municipals i fer-lo públic per al conjunt de la ciutadania».

A més a més, en relació al nou PPU-24, Estrada vol que l’equip de govern clarifiqui quin serà el full de ruta previst pel govern a partir d’ara, en relació a «la creació d’una mesa de diàleg» a la qual es va comprometre públicament Ballesteros. La consellera cupaire afirma que «les modificacions efectuades no s’han d’entendre com cap mena de concessió, sinó que són el resultat de les determinacions efectuades per la Comissió Territorial d’Urbanisme, tant les que s’expliciten com a vinculants com les que no, ja que és evident que sense la seva incorporació, el pla no tiraria endavant».

Es dóna la circumstància que la formació municipalista ha tingut accés a l’esborrany de l’informe de la Comissió. Laia Estrada el qualifica de ser “molt dur amb el PPU-24 proposat” i assegura que “recull de forma clara i inequívoca els arguments que vam expressar en les dues mocions presentades per la CUP als consells plenaris passats per tirar enrere el pla parcial de la Budellera”. La regidora es mostra respecte el contingut d’aquest informe, però lamenta “que s’empressin argúcies legals per a impedir un debat necessari, lícit i, tal com demostrat l’informe de la comissió territorial, ben fonamentat”.

La Candidatura d’Unitat Popular reitera la seva oposició total al pla de la Budellera i remarca que aquest no és un tema que només afecti contra els interessos de les entitats ecologistes i els veïns de la zona afectada, sinó que “és un planejament que atempta contra l’interès general, perquè no té res a veure amb el desenvolupament urbanístic sostenible i està fonamentat en la lògica que ens va dur a la bombolla immobiliària”.