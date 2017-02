El Tren

"El Tren" és una d'aqueixes pel·lícules inoblidables. Fruit d'un realitzador polèmic: John Frankenheimer. Però no fa falta anar tan lluny a l'espai o al temps per poder gaudir de “El Tren”.

El Cirque du Soleil és sens dubte el circ, hores d'ara, més famós al món sencer. Dada molt curiosa. Perquè és un espectacle circense que trenca amb el costum de molts anys. La qual cosa ens diu molt. Molt. La gent d'aquest circ ha pogut trencar amb un costum molt arrelat entre la societat, el costum de maltractar els animals. I ho ha fet amb una gràcia i serietat antològica. Cap ni una persona parla malament d'aquesta companyia d'artistes.

Però... novament no hem d'anar tan lluny per trobar un espectacle tan superb.

Aquest Nadal passat, la meua filla, ma mare i jo vam anar a un espectable molt proper, a la sala Rambleta, emblemàtica i molt cuca, al ínclit barri de Sant Marcel·lí de València. Allí feien una obra per a tots els públics, de circ. De circ de debò. “El Tren”.

La companyia de circ-teatre valenciana, nostra, “El Circ Gran Fele” feia aquesta actuació amb una il·lusió meravellosa. No sé si seguint l'estela de Frankenheimer o la de Soleil. El cert és que la funció va ser del tot exitosa i amable. També plena de respecte cap la vida. Un espectacle que cap valenciana o valencià es pot perdre.

Fa unes setmanes va eixir a la palestra una notícia tan interessant com polèmica. La Sra. Carmena, Madrid, i l'assemblea de Madrid havien aprovat, gairebé per unanimitat (només va quedar a soles el Partit Popular, què estrany), prohibir elscircs sense animals. A València, aquesta mesura ja és efectiva des de fa més d'un any, i a Barcelona encara més.

A Barcelona la gent continua divertint-se amb els circs. A València també. I a Madrid passarà el mateix. No tenint en dolentes condicions a animals que solen viure a uns altres hàbitats. La selva, la sabana, prop dels rius, veient arbres. Vivint en llibertat. Sent lliures i feliços.

Però, ja dic, davant d'aquesta notícia, la polèmica està servida. El partit blau i molta gent posa el crit en el cel, dient això i açò. Però el cert és que no passa res. El cert és que tenim una societat molt més millor i més coherent. Tot i que manca molt per arribar a la coherència absoluta.

Un dels comentaris sobre aquesta notícia que més em va cridar l'atenció va ser el d'un portaveu d'aquests circs amb animals. Deia alguna cosa com que ells tractaven bé els animals, que es podien veure a qualsevol moment, i que si es prohibia aquests tipus d'espectacles, també havien de prohibir-se d'altres: Bioparcs, Zoos, Oceanogràfics, Tendes amb animals...

Doncs bé, aquesta persona encertava a la seua segona conclusió, no a la primera. És cert, hem de ser coherents. Hem d'acabar amb tota mena de maltracte cap als animals: Bioparcs, Zoos, Oceanogràfics, Tendes amb animals...

Ara queda que les institucions siguen coherents i es posen les piles, seguint el bon camí, aquest camí. El Tren.

Manuel Sáez és embre d'Iniciativa Animalista @IA_animalista