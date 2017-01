Transparència i compromís

La CUP sí que va presentar al·legacions; a través d'un militant, després d'haver-les debatut en assemblea en diversos casos, ja que les regidores no les poden presentar. El desconeixement de la pràctica assembleària per part del senyor Noguer, que tergiversa una vegada més, la realitat, amb la intenció de ridiculitzar la CUP. Quan el màxim responsable polític de la ciutat de Banyoles, fa afirmacions com "la regidora ni tan sols hi era" o "no hi són quan han de ser-hi", essent coneixedor de l’horari laboral de tots els regidors del plenari, falta a la veritat. Per això, en legítima defensa, li recordo al senyor Noguer que jo mateixa, després de veure que s'havia convocat un ple a la 1 del migdia, un dia laborable, sense consultar, almenys als regidors de la CUP, vaig informar que no podria assistir-hi per motius laborals. Suposo que en aquest cas l'alcalde ha confós els verbs voler i poder. Em reafirmo en que no hi ha debat quan parlem de pressupostos o ordenances fiscals. Per haver-n’hi, primer s’haurien d'escoltar les propostes de la CUP sense menystenir-la en el plenari. Per tant, si cal presentar al·legacions per poder fer sentir les nostres propostes polítiques, així ho farem. No deixarem de treballar per aquesta ciutat, i per tant, continuarem fent el que calgui per fer arribar les nostres aportacions per millorar la ciutat de Banyoles i la vida dels seus habitants.

Quan vaig prendre la decisió d'encapçalar la llista electoral per la CUP Banyoles, ho vaig fer amb:· La idea de fer política des de la base, per al poble i des del poble.· La idea que no viuria de la política, sinó que faria política.· El convenciment que des del compromís, la veritat i la transparència es poden fer propostes per canviar-ho tot, també a Banyoles.Per això, vull fer arribar les meves consideracions a la carta al director publicada al Punt Avui, el dia 12 de gener, com a resposta al senyor Noguer, alcalde de Banyoles, sobretot per la pretesa superioritat moral i paternalista que transmetia envers la CUP.

Que a l’equip de govern no li agradi la nostra manera de fer, no em sorprèn, si li agradés en comptes de ser la CUP Banyoles, seriem CIU Banyoles, però això no és així. El nostre objectiu és continuar portant al carrer el que passa dins l'ajuntament, fent la valoració política pertinent, i si realment, tot va tant bé, per què en Miquel Noguer hauria de malgastar el seu temps en justificar-se?

Sandra Pazos

@SandraPazos