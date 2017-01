Memòria històrica

Presentació del Col·lectiu Aurora Picornell al barri del Molinar de Palma

Fa 80 anys, els senyors varen necessitar tres anys i tres exèrcits –l’africà, l’alemany i l’italià– per derrotar la classe obrera i els sectors populars per ella influïts. Tres anys de guerra i quaranta de crims i dictadura. Avui, els enyors només han necessitat pronunciar una paraula per derrotar la classe.

Aquest matí s’ha presentat a l'edifici Ca Sales, al barri del Molinar, el Col·lectiu Aurora Picornell, la nova associació cultural que han constituït gent de l'esquerra política i ideològica. Han triat un nom particularment significatiu per a ells, el d'una dona treballadora i lluitadora que va pagar amb la vida el seu compromís polític el cinc de gener de 1937.

"Pensam que el millor homenatge que li podem retre és contribuir al coneixement i difusió de les tradicions i memòria dels moviments obrer, feminista i popular, en tots temps i circumstàncies, però especialment a les Illes Balears, en la resistència contra el sotmetiment, per la seva emancipació i per la construcció d’una societat igualitària" en paraules de la seva presidenta, Conxa Calafat, aquesta serà la finalitat principal del Col·lectiu. En l'acte també ha intervingut el vicepresident, Josep Quetglas : " El col·lectiu Aurora Picornell neix per fer lluita ideològica. Per dir-ho sense dramatúrgia, per fer activisme ideològic". Volem crear un entorn cultural on tothom pugui aportar els seus coneixements", per a això el ventall d'activitats que es proposen realitzar és divers i inclou una línea de publicacions.

El col·lectiu ja té organitzades una quinzena de xerrades fins al març en què s'abordaran temàtiques com el paper del feminisme a la Revolució Russa, la història del moviment obrer als Estats Units o les repercussions dels tractats de lliure comerç TTIP i CETA. S'han programat, a més, monogràfics sobre autors com Walter Benjamin o Antonio Gramsci i presentacions de llibres com 'Menorquins als camps d'extermini', de Josep Portella.

Projeccions de pel·lícules i documentals també es troben al 'full de ruta' del col·lectiu, que, a més, ja ha iniciat una activitat editorial. El primer títol té a veure justament amb el personatge que homenatgen. 'Aurora Picornell. Escrits 1928-36' ja es troba a les llibreries. "El nom de la nostra associació és un homenatge i sobretot representa el nostre compromís per promoure una cultura crítica, compromesa i útil per transformar la societat en què vivim i construir una societat igualitària", ha indicat Quetglas. En aquest sentit, la primera activitat del col·lectiu serà un homenatge a Picornell i les roges del Molinar, aquest dijous, a la Creu de Porreres, en el 80è aniversari de la seva execució a mans dels feixistes.

Durant la presentació es donà a conèixer la relació d'actes que tenen programats per a aquest mes de gener.