En Homenatge

Ha mort Josep Capellades i Sala, un dels darrers aviadors de la República

L’autor del llibre Memòries d’un mecànic de l’aviació republicana ha mort a l’edat de 100 anys, al seu domicili del Priorat de Banyeres del Penedès.

Ahir al matí va morí a l’edat de 100 anys al seu domicili de Banyeres Josep Capellades i Sala, un dels últims aviadors de la República. També era l’autor del llibre «Memòries d’un mecànic de l’aviació republicana» d’Edicions i Propostes Culturals Andana i un dels primers socis de l’Associació d’Aviadors de la República (A.D.A.R).. segons una nota que ha fet pública l'Ajuntament de Banyeres.

Josep Capellades, cervelloní, es va formar com a mecànic d’avions a l’escola de Manises (València) i va formar part de l’aviació republicana, La Gloriosa. Al seu llibre explica les seves memòries des de que va néixer el 22 d’abril de 1916 fins la seva marxa a Argentina, l’any 1948. En aquest llibre autobiogràfic, una bona part la dedica a com era la vida als aeròdroms als quals va estar destinat, el darrer d’ells a l’aeròdrom d’Els Monjos. Al final de la guerra el van portar a França, on va viure en clandestinitat, fins que la proximitat dels invasors alemanys, el va fer tornar a la seva ciutat natal, Cervelló. Allà i un cop va arribar, va ser denunciat per ser contrari al règim franquista, va ser empresonat i posteriorment traslladat a un batalló disciplinari del qual va sortir viu de forma miraculosa. Va ser alliberat l’any 1948 i va partir cap a Argentina.

El passat 12 novembre al quaranta aniversari de l’Associació d’Aviadors de la República (A.D.A.R.) que es va realitzar a Sant Boi de Llobregat, va ser l’últim acte al qual va assistir Josep Capellades. A aquest també van assistir la Consellera Neus Munté, l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat Lluïsa Moret, l’alcalde de Banyeres del Penedès Amadeu Benach, el president d'ADAR-Agrupació Catalana Nord Balear Aquilino Mata, i la vicepresidenta d’ADAR de Madrid, entre d’altres autoritats.