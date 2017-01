#jomhiapunto

La Intersindical-CSC combatrà les amenaces de l'Estat contra els treballadors públics que vulguin col·laborar amb el procés

Les maniobres de l'Estat no fan efecte: Un 51,8% dels empleats i empleades públiques de Catalunya votaria sí a la independència i un 40,5% votaria no, segons les set darreres enquestes del CEO

Una de les estratègies de l'Estat per frenar el procés sobiranista és l'amenaça als treballadores i treballadores de l'administració catalana que hi vulguin col·laborar. Per fer front a aquestes pressions i oferir assessoramet legal, la Intersindical-CSC començarà la setmana vinent, amb l'ajuda de l'ANC, la campanya #jomhiapunto, la qual pretén informar sobre el paper d'aquest col·lectiu en el procés d'independència que viu Catalunya.

La Intersindical-CSC, que va esdevenir el quart sindicat més votat en les eleccions als serveis centrals de la Generalitat del febrer del 2015, duplicant els anterior resultats, donarà el tret de sortida d'aquesta campanya amb una assemblea informativa al departament de la Presidència, el 25 de gener, oberta a tots els empleats i empleades del centre i amb la participació de membres de l'organització i d'experts en funció pública vinculats a l'ANC. Les posteriors sessions tindran lloc als departaments de la Vicepresidència (1 de febrer) i de Salut (8 de febrer), i ja se n'estan tancant de posteriors. L'objectiu és traslladar aquestes dinàmiques al màxim de centres de treball de l'administració catalana, tant nacional com local.

A banda d'aquestes assemblees, que buscaran fer campanya a favor de la República Catalana i combatre l'argumentari de la por desplegat per l'Estat i les forces polítiques i sindicals contràries a la independència, aquesta campanya també inclourà el repartiment de material explicatiu sobre el paper de les treballadores i treballadors públics davant de la independència i l'habilitació d'un correu per resoldre dubtes i denunciar pressions o amenaces que aquests rebin per part de l'Estat o actors contraris al dret a l'autodeterminació.

Amb aquesta campanya, la Intersindical-CSC es planteja donar una veu alternativa a l'actual majoria sindical, posicionant-se clarament a favor de la independència i vinculant la República Catalana amb la millora de les condicions de vida de la majoria de la població. A més, la campanya pretén generar les complicitats necessàries entre el col·lectiu de treballadors públics i respondre a les amenaces i embats de l'Estat espanyol.

Sigui com sigui, aquestes maniobres fins ara no tenen èxit, ja que, segons un estudi elaborat pel sindicat en base a les set últimes enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió, el percentatge de treballadors públics favorables a la independència es situa gairebé en un 52%. Per això, la Intersindical-CSC vol "donar veu a aquestes treballadores i treballadors i ser l'eina que en faciliti el seu compromís independentista i de lluita per unes millors condicions laborals".

La Intersindical-CSC

La Intersindical-CSC és un sindicat independentista i de classe present a tots els sectors productius de Catalunya, sigui a centres laborals públics com privats.

El marc nacional de referència són els Països Catalans i planteja el sindicalisme com a eina de les treballadores i els treballadors per defensar els drets laborals, socioeconòmics i nacionals en la perspectiva de transformar l'estructura social en una altra realment justa, lliure i solidària. La Intersindical-CSC té reconeixement internacional per mitjà de la participació a la Federació Sindical Mundial i la Plataforma de Sindicats de Nacions Sense Estat.