franquisme

La CUP retira la moció contra els rastres del franquisme a Tarragona un cop assolits els objectius

El 15 de gener de 1939, no el 14, l'exèrcit feixista entrava a Tarragona. S'apropaven assassinats col·lectius amb burdes representacions de judicis que no eren res més que teatre, depuracions de persones massa roges o massa demòcrates i la persecució de qualsevol dissidència que no seguís el model catòlic, nacionalista d'Estat, monolingüe espanyol, autoritari i dictatorial.

Per commemorar aquesta derrota de les llibertats, des de la CUP de Tarragona va voler presentar una moció que pretenia fer desaparèixer els vestigis franquistes que quedaven encara en els nostres àmbits més propers. És per això que la formació va demanar a l'Autoritat Portuària que fes desaparèixer el nom de Francisco Franco de la tanca de l'Antiga Universidad Laboral Francisco Franco, inaugurada el 8 de novembre de 1956 pel sanguinari dictador.

Preveient que la moció proposava que l'Ajuntament demanés a l'Autoritat Portuària que fes desaparèixer el nom de Franco de la tanca i que l'Equip de Govern sempre troba excuses i subterfugis per fugir d'estudi i no entrar a demanar a altres institucions coses que són de lògica i fins i tot fàcils d'aconseguir, els membres de la CUP va visitar, el 26 de gener, el president de l'Autoritat Portuària, Josep Andreu, després de fer-li arribar la nostra moció i vam arribar als següents acords:

1.- L'Autoritat Portuària encomanarà un petit estudi per saber si tenen la propietat sobre la tanca, un fet que no tenien massa clar.

2.-Si és així, passaran a eliminar els rastres del nom del dictador immediatament.

3.- Abans, però, faran saber als tècnics de l'Arxiu Municipal si cal fer-los arribar algun tipus de material per documentar aquesta acció o per si en volguessin guardar alguna mostra com a documentació històrica.

Per tant, des de la CUP de Tarragona, en el ple de l'endemà, 27 de gener, va retirar la moció ja que els objectius que buscàvem serien assolits per una altra banda molt més eficient i amb total «lleialtat institucional».