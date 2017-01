L’IEC dóna suport als polítics encausats pel 9N

El Ple de l’IEC ha aprovat un manifest en què fa públic el seu suport als polítics encausats pel sistema judicial espanyol per haver dut a terme la consulta del 9N, un suport que fa extensiu a la presidenta del Parlament, als membres de la Mesa del Parlament i als alcaldes i regidors processats «pel fet d’exercir de manera coherent, pacífica i democràtica els càrrecs per als quals foren escollits». L’IEC considera que «voler anul·lar els representants polítics de Catalunya elegits democràticament perquè apliquen amb coherència el programa que els electors van sancionar amb llur suport és una alteració greu de la vida democràtica i una ofensa a la ciutadania».

Mitjançant el manifest, l’IEC també fa públic el seu rebuig a la parcialitat del sistema judicial espanyol, «el qual ha actuat amb una diligència excepcional per invalidar iniciatives no solament polítiques que sorgeixen del Parlament de Catalunya, sinó fins i tot les que tendeixen a millorar les condicions de la vida social del col·lectiu català», i condemna l’ús de fons reservats de l’Estat per a llevar sospites i confegir informes falsos sobre polítics i altres conciutadans, fet que considera «particularment greu, antidemocràtic i mancat d’ètica i transparència».