Llengua

Es gratificarà econòmicament els advocats que utilitzin el català als jutjats

El govern de la CAC ha promogut una mesura per fer créixer l’ús de la llengua catalana a l'administració judicial. Aquesta nova mesura consisteix a gratificar els lletrats d'ofici amb 14 euros addicionals quan presentin els seus escrits en català, i pretén posar fre a la presència testimonial del català al jutjats del Principat: perquè les estadístiques mostren que només un 8,4% dels escrits judicials es registren en llengua catalana.

El compromís del Conseller de Justícia, Carles Mundó, consta en un acord subscrit entre el seu Departament i el Consell de l'Advocacia Catalana. Els advocats que presten serveis gratuïts podran acollir-s'hi voluntàriament.

En aquest sentit, la Generalitat de la CAC ha argumentat que el Consell d'Europa ha reclamat al govern espanyol que "garanteixi la presència" de les llengües cooficials en la justícia.



Aquesta mesura es desenvoluparà durant aquest any i que compta amb un pressupost de 915.000 euros per a aquest any.