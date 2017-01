Turisme Massiu

Els impulsors del manifest "Sense Límits No Hi Ha Futur " fa 100 dies que esperen entrevistar-se amb la presidenta Armengol

El passat setembre es va fer públic el manifest #SenseLímitsNoHiHaFutur, un text que demanava polítiques ambientals avançades, justes i sostenibles a les institucions de les Illes. Fins a 135 entitats socials i més de 5.000 persones s'hi van adherir en tan sols 3 setmanes. Poc després les entitats que encapçalaven aquest moviment, demanaven hora a la Presidenta Armengol per fer-l'hi arribar la inquietud ciutadana per l'absència d'una resposta a l'alçada de la crisi ecològica que vivim. Han passat 100 dies d'ençà de la petició, la Presidenta Armengol no ha trobat mitja hora per rebre als portaveus, i el Govern i el Consell segueixen sense prendre mesures contra la massificació i l'urbanisme salvatge. Pensam que s'està desaprofitant una oportunitat històrica, i potser única, per redreçar un model depredador que ens fa més mal cada dia que passa.

"Cada vegada som més les persones que ens sentim decebudes per la manca de polítiques actives en defensa del territori i de la qualitat de vida dels habitants de les Illes. I sabem també, que la gent cada dia n'és més conscient i és per això que no ens cansarem de reclamar i recordar als Governs, que Sense Límits No Hi Ha futur!", apunten els impulsors del manifest