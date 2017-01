Els Estats Units i Rússia es mantindran com els majors exportadors d’armes en el món

Els Estats Units i Rússia mantindran el lideratge de les exportacions mundials d’armament, les dades oficials de l’Institut Internacional d’Estocolm d’Investigació per a la Pau (SIPRI), que fan referència el 2016 encara no s’han publicat, però diferents informacions que ens arriben del SIPRI confirmen de fet un triumvirat armamentístics, Estats Units, Rússia i Xina, encara que aquest tercer gegant econòmic i militar es manté a llarga distància dels dos primers.

Els informes del SIPRI, un centre independent d’anàlisi fundat el 1966, es basen en dades disponibles sobre els subministraments internacionals d’armament convencional, incloent-hi les vendes, donacions o fabricació sota llicència. Aquestes dades es refereixen al volum de subministraments sense prendre en consideració el valor econòmic de les transaccions.

Les vendes de les empreses d’armes i de serveis militars del SIPRI Top 100 han davallat per cinquè any consecutiu. Malgrat tot, la lleu davallada —de només un 0,6%— pot indicar un possible gir de la tendència a la baixa de les vendes observada des del 2011.

Les empreses dels EUA es mantenen al capdavant malgrat la caiguda dels ingressos

Les empreses amb seu als Estats Units continuen dominant la llista Top 100 amb una venda d’armes per un import total de 209.700 milions de dòlars el 2015; unes vendes que van disminuir un 2,9 % respecte el 2014.

Va ser el cinquè any consecutiu de davallada. ‘Lockheed Martin es manté com a productor d’armes més gran del món,’ diu Aude Fleurant, directora del Programa d’Armes i Despesa Militar del SIPRI. ‘Tot i així, les vendes d’armes per part de les empreses estatunidenques es veuen restringides per les limitacions en despesa militar dels EUA, els retards en els lliuraments dels sistemes de grans armes, i la fortalesa del dòlar, que ha afectat negativament les exportacions.’

Moltes de les empreses productores d’armes mes grans dels EUA van liquidar les seves activitats de serveis militars després del 2010 per la caiguda de la demanda. Unes quantes de les noves i més petites empreses creades en aquest context s’han consolidat i han assolit prou ingressos per aparèixer en la llista Top 100 del 2015; tres d’aquestes empreses són CSRA, Engility i Pacific Architects and Engineers.

Les vendes d’armes de l’Europa occidental pugen el 2015 després de caure el 2014

Les vendes d’armes d’empreses de l’Europa occidental llistades al SIPRI Top 100 del 2015 es van incrementar un 6,6 % en termes reals respecte el 2014, amb un conjunt total d’ingressos que arriben als 95.700 milions de dòlars. Aquest increment contrasta amb la caiguda notable dels ingressos registrats entre el 2013 i el 2014.

El conjunt de la venda d’armes de les sis empreses franceses de la llista Top 100 va arribar als 21.400 milions de dòlars el 2015, un increment del 13,1 % respecte el 2014, any en què la majoria d’aquestes empreses van registrar una caiguda en la venda d’armes.

L’increment de la venda de les empreses franceses ha estat un important impulsor del creixement recent de la venda d’armes a l’Europa occidental. ‘Els grans acords d’exportacions d’armes del 2015, com els que van fer amb Egipte i Qatar, han incrementat les vendes de les empreses d’armes franceses’, diu Fleurant.

‘Un 67,5 % d’increment en les vendes d’armes per part de Dassault Aviation Group sembla ser el resultat principal d’aquestes exportacions.’ Les tres empreses alemanyes que apareixen al Top 100 van continuar incrementant les seves vendes conjuntes —en un 7,4 %— el 2015. Les empreses de la llista Top 100 amb seu al Regne Unit van revertir la tendència a la baixa registrada el 2014 amb un increment del 2,8% en el conjunt de les seves vendes d’armes el 2015.

Creixement continuat de les vendes de la indústria d’armes russa

El conjunt de les vendes d’armes de les 11 empreses russes de la llista Top 100 el 2015 va arribar als 30.100 milions de dòlars, una xifra que representa un 8,1 % del total de les vendes d’armes del Top 100 d’aquell any, i un increment del 6,2 % respecte el 2014. Deu de les onze empreses russes de la llista van incrementar les seves vendes d’armes el 2015.

‘Aprofitant el programa de modernització militar rus, la majoria de les principals empreses del país han incrementat les seves vendes d’armes en rubles constants’, afirma Siemon Wezeman, investigador sènior del SIPRI. ‘De tota manera, totes les empreses russes de la llista Top 100 del SIPRI 2015 estan per sota de la posició que ocupaven el 2014 perquè el ritme de creixement de les seves vendes d’armes s’ha alentit.’

Corea del Sud lidera l’ascens de productors emergents en la llista Top 100

Els productors emergents i altres productors ja consolidats representen el 9,5 % de la venda d’armes de la llista Top 100 del 2015 amb un total conjunt de 34.500 milions de dòlars.*

Aquesta xifra representa un increment del 3 % per part dels altres productors consolidats comparat amb el 2014 i un increment del 15,9 % per part dels productors emergents. El creixement significatiu dels productors emergents en la venda d’armes es pot atribuir principalment a les empreses de Corea del Sud que van incrementar les vendes un 31,7 % el 2015.

‘Totes les empreses de Corea del Sud mostren una major venda d’armes el 2015, reflectint així la seva capacitat de creixement per atendre la demanda del Ministeri de Defensa sudcoreà i el seu èxit creixent en el mercat internacional’, diu Wezeman. ‘LIG Nex1 va incrementar la seva venda d’armes un 34,7 % en comparació al 2014, i la venda de Korea Aerospace Industry va créixer un 51,7 %.’

Poongsan (empresa productora de munició i propulsors), DSME (constructor naval) i Hanwha Thales (un fabricant de sistemes d’armament) són les noves incorporacions de Corea del Sud a la llista Top 100 el 2015. Els esforços nacionals dels productors emergents per desenvolupar les seves indústries armamentístiques han mostrat resultats variats el 2015.

El conjunt de la venda d’armes de les empreses índies llistades va créixer un 9,3 % en comparació al 2014, mentre que les vendes conjuntes de les empreses turques van créixer un 10,2 %. Embraer, l’única empresa brasilera del Top 100, va enregistrar una davallada del 28,1 % en les seves vendes d’armes el 2015. * La categoria ‘productors emergents’ abasta empreses situades al Brasil, l’Índia, Corea del Sud i Turquia.

*La categoria ‘altres productors consolidats’ abasta empreses situades a Austràlia, Israel, Japó, Polònia, Singapur i Ucraïna.