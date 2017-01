llibertat d'expressió

El raper mallorquí Valtonyc podria ingressar a la presó

El raper Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, serà jutjat a l’Audiència Nacional de Madrid el pròxim 8 de febrer, a les 10h. Acusat de “injuries a la corona” i “enaltiment del terrorisme” per les seves lletres de rap, segons informa Contra.info

El fiscal demana 3 anys i vuit mesos de presó a més d’una una fiança de 4.000 euros, Si el condemnen a més de 2 anys, entraria a la presó el mateix dia 8.

Això no es tracta d’un fet aïllat, actualment a l’Estat Espanyol hi ha més de 20 artistes que ja han passat per l’Audiència Nacional.

El dia del judici s’ha convocat una concentració de suport a Madrid, davant l’Audiència Nacional (C/García Gutierrez, 1 – metro: Colón).