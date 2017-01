pobresa energètica

Badalona insta Fecsa Endesa a garantir el subministrament elèctric davant l’onada de fred

Davant l’onada de fred que s’està registrant aquests dies, l’Ajuntament de Badalona ha instat la companyia elèctrica Fecsa Endesa a prendre solucions urgentsque s’estan produint a diferents punts de la ciutat. Algunes famílies han patit talls continuats aquesta mateixa nit.

A banda dels problemes que s’han produït aquesta setmana, des de fa mesos hi ha alguna estació transformadora amb problemes de sobrecàrregues, causant de talls de subministrament intermitents. L’Ajuntament ha demanat l’adopció de solucions urgents que assegurin el subministrament elèctric durant aquest hivern i no deteriorar les condicions de vida de les famílies dels habitatges afectats on hi ha persones malaltes, gent gran i infants.

L’Ajuntament de Badalona ha manifestat voler continuar treballant coordinadament amb els veïns, Serveis Socials, Generalitat de Catalunya, Mossos d’Esquadra, Policia Local i la mateixa companyia Fecsa Endesa per resoldre aquests problemes. Tot i així, des del Govern municipal de Guanyem Badalona en Comu han demanat a l’empresa que no eludeixi la responsabilitat per les conseqüències que es poden derivar amb les baixes temperatures d’aquests dies.

A l’espera de trobar una solució definitiva a un problema que s’arrossega des de fa mesos, el Govern municipal creu que “hi ha solucions tècniques viables i urgents per garantir el subministrament elèctric sense talls”. El Govern adverteix dels riscos de deixar sense electricitat en ple hivern una important quantitat de famílies. Per al Govern “el dret a l’habitatge digne implicar tenir accés a subministraments bàsics i el que és prioritari ara és resoldre l’emergència social, sense excuses”.