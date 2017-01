Comunicat de Compromís per Cerdanyola davant la sortida d'ERC del govern

El CxC dona total suport al alcalde Carles Escolà i a la resta de regidors del grup municipal de CxC

Arrel de l'anunci d'ERC d'abandonar unilateralment, desprès de tan sols 8 mesos, el govern de la ciutat, des de Compromís per Cerdanyola volem expressar el nostre total suport a l'alcalde Carles Escolà i a la resta de companys i companyes del grup municipal.

En les darreres eleccions locals, la ciutadania de Cerdanyola del Vallès vam votar majoritàriament per a un canvi, i a CxC continuem lluitant per fer-lo possible. No està essent fàcil, però això no ens farà renunciar a obrir camí.

Des d'aquí, volem agraïr la gran quantitat de mostres de suport que estem rebent de gent del poble, treballadors i treballadores de l'ajuntament, organitzacions polítiques, així com des de la resta de municipis del canvi.

Demà dia 18, valorarem conjuntament en assemblea la situació esdevinguda i n’explicarem, com sempre, les conclusions als ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola.

Seguim i seguirem apostant per una Cerdanyola feta amb i per a les classes populars!