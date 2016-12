VIOLÈNCIA MASCLISTA

Minut de silenci a la plaça de Sant Jaume per la mort Victòria Bertran a mans d’Alfons Quintà

L'Ajuntament de Barcelona en ple ha sortit a la plaça de Sant Jaume per fer un minut de silenci en memòria de Victòria Bertran, la metgessa del CAP les Corts que aquest dilluns va morir a mans de la seva parella, el periodista Alfons Quintà.

El consistori ha activat per primera vegada el protocol de dol per a casos de violència masclista que es va aprovar a finals d’agost, que preveu diverses accions de rebuig, com la col·locació de crespons negres als edificis i al web municipal i l’enviament de missatges als mitjans de comunicació, les pantalles del metro i per Twitter amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la problemàtica. També està previst que aquest divendres, en l’últim ple de l’any, es faci un minut de silenci per cada dona víctima de violència masclista a la ciutat en els darrers 12 mesos, segons informa BTV.

Ahir, ahir sota el lema “No hi som totes, falten les mortes”, un centenar de persones es van concentrar davant del Mercat de les Corts per condemnar els fets. A més a més, durant una llarga es va tallar el trànsit a la travessera de les Corts. La mobilització havia estat convocada per l’Associació de Dones de les Corts.