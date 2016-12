CUP NORDORIENTAL

La CUP fa pública una nova auditoria que revela irregularitats al Patronat de Turisme Girona-Costa Brava

La Candidatura d’Unitat Popular ha publicat, a través de les xarxes socials, el text íntegre d’una auditoria que revela irregularitats en la gestió del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. L’estudi, elaborat pels serveis tècnics de la Diputació i l’empresa Faura Casas Auditors, fiscalitza els comptes del Patronat per l’any 2014, i detecta fins a dotze incompliments, centrats en la gestió de propietats del Patronat, la contractació feta des de l’entitat i l’assumpció de despeses que li pertocarien a entitats privades.



El text íntegre de l’auditoria es pot consultar al següent enllaç https://issuu.com/cupnord-oriental/docs/auditoria_completa_patronat_de_turi i el resum de les principals conclusions aquí: https://issuu.com/cupnord-oriental/docs/resum_auditoria_patronat.



Sobre el contingut de l’auditoria, l’informe conclou que el Patronat de Turisme no disposa de cap inventari de béns i drets dels que disposa, i destaca que no existeix cap contracte de cessió per les dependències que actualment utilitza el Patronat, situades a l’avinguda Sant Francesc de la ciutat de Girona.



Pel que fa a la contractació, els auditors identifiquen diferents irregularitats. En primer terme, es localitzen la existència de contractes on es va seleccionar un licitador de manera directa sense que aquest aportés la oferta més avantatjosa i sense l’existència d’un argumentari que en justifiqués la seva contractació. A la vegada, també es van detectar diferents contractes aprovats en data posterior a l’execució de serveis (tal i com ja havia denunciat la mateixa CUP mesos abans http://nordoriental.cup.cat/noticia/la-cup-denuncia-que-el-patronat-de-turisme-va-pagar-una-maqueta-de-m%C3%A9s-de-cinc-metres), que la contractació d’alguns serveis superaven el límit de la contractació menor, i que determinats professionals externs han estat contractats reiteradament sense la existència d’una relació laboral amb el Patronat.



A la vegada, i com és comú en altres ens dependents de la Diputació, l’auditoria també revela que el Patronat de Turisme ha estat assumint despeses que haurien d’haver repercutit a empreses privades, com en el “Club de Màrqueting de Golf” i “Club Natura i Turisme Actiu”.

Segona auditoria feta pública per la CUP



No és el primer cop que una auditoria interna revela irregularitats a un ens dependent de la Diputació de Girona. A principis de desembre, la CUP va difondre un informe que detectava males praxis al Consorci Costa Brava, òrgan encarregat de gestionar l’aigua als municipis del litoral gironí (http://nordoriental.cup.cat/noticia/la-cup-fa-p%C3%BAblica-una-auditoria-que-revela-irregularitats-en-la-gesti%C3%B3-del-consorci-costa).



Per aquest motiu, el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, ha demanat que «cal solucionar immediatament els errors detectats al Patronat, però urgeix fer un debat de fons sobre què està passant amb la gestió dels ens dependents de la Diputació». «No és el primer cop que surten a la llum pública un seguit d’irregularitats que afecten a organismes de la Diputació, i no pot ser que la institució resti immòbil davant a aquest senyals d’alarma» ha afegit Salellas.

De nou, sense al·legacions



Tal i com va passar amb el cas del Consorci Costa Brava, la direcció del Patronat de Turisme van descartar fer cap al·legació o comentari als errors detectats per l’auditoria. Cal recordar que la plaça de Director del Patronat està remunerada amb el salari més elevat de tots els alts càrrecs dels organismes autònoms i els ens dependents de la Diputació (amb un sou brut de 84.000 euros anuals) i és l’únic alt càrrec que la Diputació no ha volgut treure a concurs públic (http://nordoriental.cup.cat/noticia/la-cup-demana-explicacions-la-diputaci%C3%B3-no-treure-concurs-la-pla%C3%A7a-de-directiu-del-patronat)

.