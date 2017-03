Per la ruptura

Poble Lliure edita el llibret “2017. Referèndum i República”, sobre els propers passos i reptes del procés d’independència

El document, del qual s’han imprès 5.000 exemplars, convida “màxima preparació, consciència, organització i mobilització” per encarar els propers mesos del 2017

Poble Lliure ha editat una publicació titulada “2017. Referèndum i República” per tal d’exposar els principals elements i condicionants que l’organització considera necessaris perquè el procés d’independència a Catalunya pugui culminar amb èxit els objectius marcats per aquest 2017. Se n’han editat 5.000 exemplars en paper i també es difondrà en versió digital.

Amb la publicació d’aquest llibret, emmarcat en la campanya impulsada per Poble Lliure “La República, a les nostres mans” l’organització ha pretès oferir un document sintètic i clar, que convidi a la “màxima preparació, consciència, organització i mobilització” per encarar els propers mesos del 2017.

Fragment de la introducció del document:

“Comencem un any 2017 que ha de ser decisiu en el camí cap a la ruptura democràtica. Hem d’utilitzar les forces acumulades, ara o mai. I l’escenari ens és favorable: celebrar un referèndum només depèn de nosaltres, i sabem que és un marc nítidament democràtic: ho entenen tots els demòcrates tant els partidaris del sí com els del no, i tant als Països Catalans com a nivell internacional”

Índex de continguts del document:

Introducció: Per què i com podem guanyar: Referèndum i República

Capítol 1: La màxima organització

Capítol 2: Una República Catalana al servei del poble

Capítol 3: La màxima consciència política

Capítol 4: Una mobilització permanent, amb fermesa i efectivitat