La CUP Blanes rebutja qualsevol modificació del POUM que contempli la legalització de l'activitat de càmping en terrenys ocupats fraudolentment

El proper divendres a les 19.00h a la Biblioteca Comarcal de Blanes, la CUP de Blanes celebrarà l'acte "Qui ha matat la Tordera?"

En el darrer ple muncicipal es van aprovar les sancions a dos càmpings (el Pinar i el Bella Terra) de 20.604, 50 i 1.500.000 d'euros respectivament, per la comissió d'una infracció urbanística molt greu consistent en l'execució d'una activitat i ús urbanístic continuat de càmping sense llicència i no legalitzable segons els plantejaments urbanístics vigents.

La CUP Blanes ha plantejat públicament que les sancions són un petit pedaç ja que els beneficis obtinguts per aquests càmpings supera amb escreix les multes imposades. En aques sentit, un exemple en seria el cas del Pinar, que amb la restitució de l'espai físic ocupat il·legalment ha obtingut una rebaixa del 80%, quedant la sanció en tant sols 20.000 euros. Per la CUP “és evident que l'actual sistema jurídic i administratiu de l'Estat s'ha edificat per beneficiar i protegir els interessos d'uns pocs, i què quan més poder econòmic s'ostenta més prebendes s'obtenen d'un sistema judicial i administratiu totalment pervers. La multa de 1.500.000 és la més alta que preveu la llei d'urbanisme per les infraccions urbanístiques molt greus, tot i que les quanties de les multes es poden incrementar fins a la quantia del benefici obtingut pels infractors si es demostra superior a la sanció”.

En el cas dels càmpings caldria un peritatge econòmic per valorar si el benefici excedeix la multa. La formació de l’esquerra independentista considera que, tot i que és difícil dictaminar el rendiment econòmic dels equipaments instal·lats en terreny il·legal i que judicialment és més senzill pels càmpings tombar una sanció basada en l'estimació del benefici obtingut que no pas la sanció màxima establerta per llei, el resultat és que aquests surten guanyant avalats per un sistema que els protegeix.

La CUP de Blanes va decidir participar del plenari i votar afirmativament a les sancions tot i tenir seriosos dubtes de la seva eficàcia en quant a la restitució de l'espai físic i la il·legalització de l'ús de càmping pels terrenys ocupats de manera fraudulenta. Entenem que les sancions obeeixen a l'estratègia de l'equip de govern per poder justificar la legalització d'aquest terrenys via POUM, adduint que ells han complert amb la llei i han imposat les sancions pertinents. És a dir, a canvi de quatre engrunes continuem tolerant la visió mercantilista i precaritzadora del territori.

Tal i com el portaveu de la CUP expressar en el ple, una de les demandes compartides amb els grups d'EUiA-ICV i Batega per Blanes era la inclusió explícita d'un punt en què s'instés a què, en cas de que no es restaurés l'ús de sòl en sòl agrícola voluntàriament per part dels càmpings afectats, l'alcalde ordeni l'execució forçosa de la restauració. Amb aquest punt aprovat garantim les eines, si es dóna el cas, de solicitar 'enderrocament de les edificacions il•legals realitzades i a la retirada de totes les instal·lacions mòbils i fixes realitzades en els terrenys de naturalesa agrícola.

Acte públic sobre l’estat actual i la degradación del delta de la Tordera

En aquest sentit, el proper divendres 17 de març a les 19.00h a la Biblioteca Comarcal de Blanes, la CUP de Blanes celebrarà l'acte "Qui ha matat la Tordera?", on es debatran quins passos s'haurien de seguir per tal de frenar la degradació de la Tordera i començar a dignificar aquest espai natural. Com a ponents hi participaran Noemí Pineda, membre de la plataforma Preservem el litoral del Maresme, Enric Badosa, biòleg i membre de la Junta de l'Institut Català d'Ornitoglògia, i Jaume Pujadas, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Blanes.