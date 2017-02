Memòria històrica

Commemoració de la Batalla de Montesquiu de 1714 amb nombroses activitats

Per commemorar la batalla de Montesquiu del 20 de març del 1714 enguany també es faran un seguit d'actes i una recreació d’un mercat i campaments dels Miquelets, escenenes teatralitzades, una recreació del setge d'època i una desfilada amb estandards i Miquelets, així com un esmorzar i un dinar popular, entre altres activitats.

Els diferent grups de Miquelets realitzaran "exercicis d'instrucció, desfilades i salves d'honor en record dels combats a Montesquiu, el 1714."

Aquests actes es portaran a terme el dia 11 de març i estan organitzats per l'Ajuntament de Montesquiu i altres entitats, com els Grups de Recreació Històrica de Moià i els de Miquelets de Girona - Regiment de Sant Narcís, els Miquelets de Catalunya o els Miquelets del Regne de València.

Una batalla poc coneguda

La lluita portada a terme a la comarca d’Osona uns quants mesos abans del final de la guerra contra l'exèrcit borbó és poc coneguda. El 20 de març de 1714 les tropes austriacistes del marquès de Poal, baixant de Ripoll, quan es dirigien cap a Sant Quirze amb la intenció de reclutar gent i atacar Vic, a l’alçada de Montesquiu, van decidir atacar una divisió de 1500 homes de l’exèrcit borbònic que havia sortit de Vic, fent que aquestes es retiressin en desbandada a l’altre banda del riu de Montesquiu, amb tanta precipitació que hi va haver baixes. Finalment aquesta batalla, que va durar dos dies, no va poder ser guanyada pels catalans, però va ser meritosa en ocasionar moltes baixes a l’enemic borbònic.

En aquesta batalla, "els catalans defensàvem els seus drets nacionals, privilegis i constitucions. Aquells homes i dones valerosos que varen lluitar a la batalla no es van rendir, per no retre esclaus de la política absolutista que pretenia fer desaparèixer la nostra cultura, la nostra llengua, les nostres tradicions i la nostra manera d’entendre la vida política."