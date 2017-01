Feixisme

Restaurada la placa de Miquel Grau a Alacant després de patir un nou atac feixista

El Casal Popular Tio Cuc d'Alacant ha anunciat que ha restaurat provisionalment la placa d'homenatge a Miquel Gau a la Plaça dels Cavalls, fins que l'Ajuntament la pose la definitiva.

La placa va patir un nou atac feixista la matinada del 3 al 4 de gener. Aquest cop, en comptes de pintar-la amb esprai, va ser arrancada, tal i com podeu vore a la foto difosa per la pàgina de facebook del Casal.

En aquesta pàgina es recorda que des que està instal·lada la placa, ara fa 15 mesos ha patit 5 agressions, la més greu ha estat aquesta darrera. També denuncia que tot el centre d’Alacant (inclosa la persiana del Casal) han aparegut ple d’enganxines feixistes de la Falange amb la bandera espanyola i "que no val silenciar-ho per «no donar-los bombo», sinó que cal denunciar-ho, assenyalar els culpables i combatre l’odi i la intolerància cap a la llibertat i la memòria que representa el feixisme".

El Casal assegura que "Som conscients que si no se’l combat, el feixisme continuarà creixent; que si ens acomplexem ideològicament, anirem retrocedint, és per això que ara més que mai cal que participem, que ens organitzem, que ens cuidem i que anem totes a una, sense complexos i sense por, perquè ens volen aïllades, inactives i marginades i des del Casal Popular Tio Cuc i tots els col·lectius de base d’Alacant els demostrarem que cada vegada en som més, i que insistirem i continuarem caminant, perquè és només fent camí com avançarem".

Miquel Gau, enguany es complirà el 40è aniversari del seu assassinat

El militant del Moviment Comunista va ser atacat a la plaça dels Cavalls d'Alacant i la resta de companys del Moviment Comunista mentre penjaven cartells de la Diada del 9 d'Octubre.