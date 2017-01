Pels drets de les dones

Marxes de dones a 600 ciutats d'arrreu contra Trump

Els gorros roses amb orelles de gat: "pussyhats" han esdevingut el símbol de les centenars de Marxes de Dones (Women’s March) que s'han realitzat arreu del món aquest dissabte per protestar contra la política de Donald Trump, 24 hores després de prendre posició com a 45è president dels EUA.

La iniciativa va sorgir d'una ciutadana, que amoïnada pels missatges i discursos de Trump durant la campanya, va proposar un acte multitudinari per fer sentir la força de les dones. Al final, la seva proposta es va viralitzar a través de les xarxes. A l'acte s'hi han afegit artistes com Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera

La més nombrosa ha estat la de Whasington que ha aplegat més de mig milió de persones, una xifra semblant a la que hi va haver a la presa de possessió de Donald Trump, just un dia abans i al mateix lloc de Washington. Moltes de les dones van vestides amb peces de roba de color rosa i porten pancartes que reclamen respecte per a la seva independència i llibertat.

A Londres, la manifestació ha aplegat unes 90.000 persones, ha sortit de l'ambaixada dels Estats Units fins a Trafalgar Square, que s'ha convertit en l'epicentre de la protesta. "Construim ponts i no parets", en referència al mur que Trump vol aixecar a la frontera amb Mèxic, ha estat una de les consignes més escoltada. Altres ciutats del Regne Unit també s'han unit a aquetes mostres de rebuig a la investidura de Donald Trump.

A Paris, la marxa ha sortit de la plaça del Trocadero. Més de 2.000 persones han recorregut els carrers de la capital francesa exhibint pancartes amb consignes anti-Trump escrites anglès. La marxa ha acabat a l'Escola Militar.

A Barcelona, la marxa s'ha fet a la Via Laietana. La convocatòria es va fer a través de les xarxes socials i ha congregat unes dues mil persones, la gran majoria dones procedents dels EUA i Anglaterra, i residents a Catalunya, València o les Balears. Han mostrat la seva oposició frontal a la retallada dels drets i llibertats que preveuen amb l'arribada de Trump i el seu govern, i han fet una crida a la mobilització i a una acció unitària i permanent per combatre-ho.