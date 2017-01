Trilingüisme

La USTEC-STEs organitza unes Jornades sobre les "Llengües assetjades" a Sitges

En els darrers anys, diferents sindicats de l’ensenyament de les nacions de l’Estat espanyol on s'usen llengües minoritzades s’han anat reunint per tractar sobre aspectes relacionats amb aquestes llengües i l’ensenyament.

El 13 i 14 de gener, el palau Maricel de Sitges acollirà unes jornades organitzades per la USTEC-STEs, que, amb el títol “Llengües assetjades”, se centraran en les propostes de trilingüisme que s’han impulsat o es volen impulsar des de diferents governs. Es compta amb la participació del STEi de les Illes, STEPV del Païs Valencià, STEG de Galícia, SUATEA d'Astúries i STEILAS d'Euskal Herria.

Segons els organitzadors, el model “trilingüista” utilitza el prestigi social de l’anglès com a veritable cavall de Troia que ama­ga el propòsit del retorn del castellà com a llengua vehicular i l’arraconament de les llegües minorit­zades a les aules i, més greu encara, com a llen­gua de convivència i relació als centres educatius.

Disabte 14, a les 11:30, hi haurà una sessió oberta en què els representants dels sindicats d’ensenyament de Catalunya, Galícia, el País Basc, el País València i les Illes explicaran la seva situació en relació al trilingüísme i la pervivència de la llengua pròpia. Al final d’aquesta sessió farà la lectura del document final.

PROGRAMA DE LES JORNADES

DIVENDRES 13 (TARDA)

18:30h Presentació de benvinguda i agraïments.

19:00h Ponència: Les classes populars i la per­vivència de la llengua. Posteriorment, Taula Ro­dona amb Antoni Tortajada, periodista i histo­riador, Magí Sunyer, filòleg i professor de la URV, i Narcís Iglesias, lingüista i professor de la UdG.

DISSABTE 14 (MATÍ)

9:00h - 11:00h. Sessió de treball intern amb els companys i companyes dels STEs sobre les diverses situacions d’assetjament lingüístic a cada territori.

11:00h - 11:30h Pausa.

11: 30h - 13:00h Sessió oberta al públic en què cada territori explicarà la seva situació en relació al trilingüísme i la pervivència de la llengua pròpia. Lectura del document final.

DISSABTE 14 (TARDA)

16:00h - 18:00h Ponència: Una panoràmica del que els estats europeus han acceptat per a les se­ves llengües a la Carta Europea de Llengües Re­gionals o Minoritàries, en el benentès que la reali­tat pot ser tota altra..., a càrrec del professor Lluís de Yzaguirre i Maura, lingüista i professor de la UPF. Col·loqui posterior.

18:15h - 19:00h Intervenció del Col·lectiu Joan Oliver (professors de Llengua catalana) per expli­car la problemàtica de la Literatura a ESO i Batxi­llerat, a càrrec de Francesc Foguet, professor de la UAB, i Joan Melcion, professor de Secundària.